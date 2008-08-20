На Слобожанщині кожен третій абітурієнт хоче бути бюджетником

Конкурс серед претендентів, які бажають навчатися за кошти державного бюджету, у середньому становить по вузах Харківської області 3,34 особи на одне місце.

Про це УНІАН повідомив начальник головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації Віктор ГАРКАВЕЦЬ.

Він зазначив, що на перший курс стаціонару за 346 напрямами навчання вже зараховано 23,5 тис осіб, з них на місця державного замовлення -16 тис. абітурієнтів.

Порівняно з минулим роком у вищих навчальних закладах збільшилося державне замовлення на 560 місць, а загальний ліцензований обсяг зріс на 2761 особу й складає понад 60 тис. чол.

Довідка УНІАН. У Харківській області функціонує 92 начальні заклади І-ІV рівнів акредитації, з яких 14 мають статус національних. Цього року вузи випустили 28 895 фахівців з вищою освітою, які навчалися на стаціонарі, у т.ч. 17 532 чол. здобували диплом за кошти бюджетів різних рівнів.