Харків відзначив 65-ту річницю визволення від фашистів

Харків. 24 серпня. УНІАН. Харків 23 серпня відзначив 65-ту річницю визволення від німецько-фашистських загарбників та День міста.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості розпочалися покладанням квітів до Меморіалу Слави у Лісопарку та меморіального комплексу "Дробицький Яр".

Потім у Національному меморіальному комплексі "Висота маршала І.С.Конєва", що під Харковом, відбулась презентація виставки "Зброя перемоги", у селищі Високе на трасі Москва-Сімферополь було відкрито пам’ятник Герою Радянського Союзу Андрію Ощєпкову.

По обіді пройшла урочиста церемонія вручення Харкову Почесної Таблиці Ради Європи, у міському саду ім. Т.Г. Шевченка працювала виставка квітів.

Ввечері на головній площі міста - площі Свободи - відбувся театралізований святковий концерт.

Завершилося свято великим феєрверком.