Харків відзначив 65-ту річницю визволення від фашистів
та День міста...
Харків. 24 серпня. УНІАН. Харків 23 серпня відзначив 65-ту річницю визволення від німецько-фашистських загарбників та День міста.
Як передає кореспондент УНІАН, урочистості розпочалися покладанням квітів до Меморіалу Слави у Лісопарку та меморіального комплексу "Дробицький Яр".
Потім у Національному меморіальному комплексі "Висота маршала І.С.Конєва", що під Харковом, відбулась презентація виставки "Зброя перемоги", у селищі Високе на трасі Москва-Сімферополь було відкрито пам’ятник Герою Радянського Союзу Андрію Ощєпкову.
По обіді пройшла урочиста церемонія вручення Харкову Почесної Таблиці Ради Європи, у міському саду ім. Т.Г. Шевченка працювала виставка квітів.
Ввечері на головній площі міста - площі Свободи - відбувся театралізований святковий концерт.
Завершилося свято великим феєрверком.