Група осіб підозрюється в «акційному» рекеті

Харків. 2 вересня. УНІАН. Порушено кримінальну справу стосовно групи осіб, які погрожували розправою місцевому жителю П. та його близьким, вимагаючи 40% часток акцій одного з ТОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Центр громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області.

Як говориться у повідомленні, своїми діями ця група завдала постраждалому матеріальної шкоди на суму 65 тис. грн.

У період 2000-2001 рр. зазначені особи намагалися заволодіти майном П., зокрема, трьома магазинами, розташованими по вулиці Блюхера у Харкові.

Кримінальну справу порушено за ст. 190 ч.2 Кримінального кодексу України, повідомляє ЦГЗ.