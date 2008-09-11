Для концерту Queen монтують найбільшу в Україні сцену

Харків. 11 вересня. УНІАН. Для концерту групи Queen у Харкові монтують найбільшу в Україні сцену.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією сайту Харківської міськради, концерт групи Queen і Пола Роджерса «Life Must Go On!», організатором якого виступає Фонд Олени ФРАНЧУК «АнтиСНІД», відбудеться на майдані Свободи в центрі Харкова 12 вересня і буде присвячений боротьбі зі Снідом в Україні.

Директор Фонду «АнтиСНІД» Ольга РУДНЄВА розповіла, що над реалізацією проекту працюють фахівці з 7 країн – Бельгії, Голландії, Австрії, Швейцарії, Португалії, Німеччини та Нової Зеландії. Всього у підготовці шоу задіяно близько 400 чоловік. За її словами, сцена, на якій виступлять група Queen і Пол Роджерс 12 вересня, найбільша в історії концертів в Україні – її ширина становить 62 м, висота – 23 м, а глибина – 21,7 м. До України її спеціально доставляли 12 траків з Бельгії. Також на площі будуть встановлено 4 додаткові екрани розмірами 8 х 6 м, і один – 17 х 8 м. На монтаж всіх необхідних споруд і конструкцій буде відведено 6 днів, на демонтаж – 2.

Про особливості перебування артистів в Україні розповіла управляючий партнер компанії «Ultra Promotion» Ірина КОВАЛЬЧУК: «На відміну від українських та російських виконавців, британці виявилися зовсім невибагливими. З ними дуже легко і приємно проводити переговори. З їхнього боку були висунуті мінімальні вимоги, ніяких особливих умов. Причина цього в тому, що музиканти добре розуміють, куди і навіщо вони їдуть – не заробляти гроші, а говорити про велику соціальну проблему».