Алла Коваленко - Герой України
13:11, 16 жовтня 2008Харьків
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Указ Президента Ющенка
Харків. 16 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, згідно з яким генеральному директору Харківської бісквітної фабрики Аллі КОВАЛЕНКО присвоєно звання Герой України.
Про це повідомляє сатй Харківської облдержадміністрації.
Як зазначено в указі Глави держави, високе звання присвоєно за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку харчової промисловості, забезпечення виробництва високоякісної вітчизняної кондитерської продукції та багаторічну самовіддану працю.
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