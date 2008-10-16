Алла Коваленко - Герой України

Указ Президента Ющенка

Харків. 16 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, згідно з яким генеральному директору Харківської бісквітної фабрики Аллі КОВАЛЕНКО присвоєно звання Герой України. Про це повідомляє сатй Харківської облдержадміністрації. Як зазначено в указі Глави держави, високе звання присвоєно за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку харчової промисловості, забезпечення виробництва високоякісної вітчизняної кондитерської продукції та багаторічну самовіддану працю.

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