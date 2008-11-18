Металіст у 1/2 фіналу Кубку зіграє з Ворсклою

Харків. 18 листопада. УНІАН. У півфіналі Кубку України з футболу харківський Металіст зіграє з полтавською Ворсклою.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі клубу, такий результат жеребкування, яке пройшло сьогодні в Києві.

У другому півфіналі зустрінуться донецький Шахтар і київське Динамо.

Дати проведення матчів будуть визначені у грудні.