Металіст у 1/2 фіналу Кубку зіграє з Ворсклою
12:45, 18 листопада 2008Харьків
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Результати жеребкування
Харків. 18 листопада. УНІАН. У півфіналі Кубку України з футболу харківський Металіст зіграє з полтавською Ворсклою.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі клубу, такий результат жеребкування, яке пройшло сьогодні в Києві.
У другому півфіналі зустрінуться донецький Шахтар і київське Динамо.
Дати проведення матчів будуть визначені у грудні.
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