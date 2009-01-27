Про зарплату можна запитати по телефону

Харків. 27 січня. УНІАН. В головному управлінні праці та соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації відкрита «гаряча» телефонна лінія щодо питань, пов’язаних з виплатою заробітної платні та заборгованостей щодо виплати заробітної плати населенню: 057-705-26-75 та 057-757-43-64.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, аналогічна «гаряча» лінія з питань виплати заробітної плати відкрита в Міністерстві праці та соціальної політики України – (8-044) 287-12-30.