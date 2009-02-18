Харків перетвориться на Алчевськ?

Харків. 18 лютого. УНІАН. «Харківміськгаз» перекрив подачу газу на ТЕЦ-5.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заяву генерального а Харківської ТЕЦ-5 Олега ШАПОЛВАЛОВА, у зв’язку з цим половина Харкова може залишитися без тепла і гарячої води.

О.ШАПОВАЛОВ повідомив, що перекриття газу на ТЕЦ-5 відбулося сьогодні о 13.23. О 13.24 спрацював аварійний захист, що призвело до відключення блоку №3, який забезпечує виробництво тепла для опалювання квартир, підприємств та установ Харкова.

За його словами ситуація, що склалася, розцінюється як аварія на ТЕЦ. Крім того, в результаті дій співробітників «Харківміськгазу» теплостанція буде вимушена заплатити Енергоринку України 535 тис.грн. штрафних санкцій за кожен день простоювання блоку №3.

Але найстрашніше, на думку О.ШАПОВАЛОВА, без тепла, яке виробляє виключно третій блок станції і виключно з використанням природного газу, можуть залишитися квартири 30% жителів Харкова, а так само всі дитсадки, школи, лікарні, пологові будинки, підприємства та організації, які знаходяться в центральній частині Харкова, в таких густонаселених районах міста, як Павлове Поле, Олексіївка, Північна Салтівка, а також селище Солоницівка.

«Я сподіваюся, що керівництво міста Харкова і Харківських теплових мереж, яких ми відразу ж попередили про ситуацію, що склалася, знайде можливість переключити споживачів на місцеві котельні, - сказав О.ШАПОВАЛОВ. Він припустив, що «через необхідність підтримувати температуру в будинках та організаціях у місті може припинитися подача гарячої води».

Зі свого боку керівник ТЕЦ-5 запевнив, що підприємство гарантує щогодинну подачу 450 тонн підготовленої води в систему теплопостачання міста. Це робитиметься для того, щоб не допустити замерзання системи теплозабезпечення, що, за словами О.ШАПОВАЛОВА, неминуче призведе до ситуації, аналогічної тій, яка свого часу відбулася в Первомайському і Алчевську.

Серед причин, якими було викликане відключення основної теплостанції регіону від подачі газу, її керівник виділив дві: низький рівень розрахунків споживачів тепла і неадекватність дій ДК «Газ України».

Так, за словами О.ШАПОВАЛОВА, «Газ України» посилається на те, що ТЕЦ-5 не має лімітів на газ. Але, в той же час, текст договору на постачання газу прийшов з Держкомпанії лише 4 лютого цього року і по електронній пошті. 5 лютого вже підписаний керівництвом ТЕЦ-5 договір був відправлений до ДК «Газ України», яка, зі свого боку, досі його не підписала. На думку О.ШАПОВАЛОВА, це вказує на зацікавленість керівництва ДК «Газ України» у відключенні ТЕЦ-5 від постачань газу на підприємство.

Другий аспект, зазначив О.ШАПОВАЛОВ, – низький рівень оплати за використаний газ. Так, за даними керівника, за 2009 р. ТЕЦ-5 розрахувалася за постачання газу на 43%. У той же час, Харківські теплові мережі та інші підприємства області розрахувалися з ТЕЦ-5 за поставлену теплову енергію на 38% в сукупності. «Мова йде про мільйони гривень», – наголосив О.ШАПОВАЛОВ. Лише Харківські теплові мережі в цьому році використовували наше тепло на суму 55 мільйонів гривень».

Керівник ТЕЦ-5 розповів, що підприємство для розрахунків з ДК «Газ України» використовує навіть власні обігові кошти, які призначені для ремонту устаткування і підтримки працездатності станції.

Що стосується виробництва електроенергії, то, як запевнив О.ШАПОВАЛОВ, ТЕЦ-5 має достатній запас мазуту для забезпечення домовленостей з Енергокомпанією України щодо виробництва і постачання електроенергії.

На цей час підприємство «Харківисіськгаз» офіційно не оприлюднило своє позиції стосовно ситуації з постачанням газу на ТЕЦ-5.