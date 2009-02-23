Фіндиректор фірми хотів надути банк на $2,2 млн.

Харків. 23 лютого. УНІАН. Прокуратурою Харківської області передала до суду кримінальну справу з обвинуваченням у шахрайстві з банківськими кредитами 44-річного комерційного директора одного з підприємств колективної форми власності м. Харкова.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури з посиланням

на начальника відділу прокуратури Наталію СОЛОМКО.

Слідством встановлено, що цей чоловік, який до того ніде не працював, застосовуючи шахрайські схеми та оформлюючи фіктивні документи, зміг отримати від одного з банків кредит під закупівлю будівель у сумі 2,2 млн. дол. Кредит було видано терміном на 7 років з виплатою 13 відсотків річних. Будівлі планувалися буцімто для здійснення підприємницької діяльності з надання приміщень в оренду.

Але протягом червня-жовтня 2008 року відсотки за користування кредитом комерційним директором не сплачувалися в повному обсязі, тому банк змушений був направити до міського бюро технічної інвентаризації заяву про визнання свого права власності на згадані будівлі. До того часу шахрай, продовжуючи злочинну діяльність, розтратив чуже майно, спричинивши збитки підприємству на суму майже 97 тис. грн.

Справу направлено до суду для розгляду по суті. Обвинувачуваний утримується в СІЗО, повідомили у прес-службі.