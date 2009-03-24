На Краснопавлівському водосховищі підібрали ще 30 гусей

Харків. 24 березня. УНІАН. У Лозівському районі Харківської області фахівці продовжують утилізацію загиблих диких гусей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, сьогодні рятувальниками МНС була обстежена акваторія Краснопавлівського водосховища, де вранці 22 березня були виявлені загиблі дикі перелітні гуси. Під час обстеження було знайдено 30 мертвих птахів.

Тушки зібрані й утилізовані на полігоні промислових відходів. За даними СЕС, показники якості води у зазначеній водоймі відповідають допустимим нормам. Випадки загибелі птиці в домашніх господарствах у районі водосховища не зафіксовані.

За результатами дослідження патологічного матеріалу Державним науково-дослідним інститутом із лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи наявність пташиного грипу та хвороби Ньюкасла не виявлені.

Як повідомляв УНІАН, 22-23 березня у Лозівському районі Харківщини, на березі та у прибережній зоні Краснопавлівського водосховища були виявлені близько 1000 загиблих диких перелітних гусей.