Фельдман розкритикував президентський проект Конституції

Харків. 3 квітня. УНІАН. У проекті президентської Конституції існує цілий ряд суттєвих недоліків, котрі стосуються нагальних потреб простих людей, заради яких власне й пишуться Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні висловив на прес-конференції у Харкові народний депутат України від фракції БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН.

На його думку, запропонована президентом Конституція – це чисто політичний проект і банальна президентська PR-кампанія. «Вона не може бути навіть базою для діалогу політиків та експертів. Той документ, який вніс Президент, можна сприймати як банальну президентську кампанію, з якою будуть кататися по Україні, прикриваючись тим, що це проект змін до Конституції», - вважає О.ФЕЛЬДМАН.

О.ФЕЛЬДМАН найперше відзначив відсутність бажання зробити систему влади в Україні більш прозорою, відповідальною та контрольованою. «Нема навіть згадки про відміну депутатської недоторканності. Нема згадки про відповідальність Президента, прем’єра, міністрів, депутатів, сенаторів та голів державних адміністрацій за результати своєї роботи», - сказав він.

Надзвичайно слабким боком президентського проекту Конституції, на думку О.ФЕЛЬДМАНА, є гарантування прав людини. «Держава, за президентським проектом, більше акцентує увагу на гарантіях мовних прав громадян, а не на забезпечення соціальних та економічних потреб. Незрозуміло, чому сказано про «обов’язок кожного сплачувати податки, збори, обов’язкові платежі», але нічого не говориться про те, що вони мають бути справедливими та економічно обґрунтованими», - наголосив народний депутат.

«Чому нічого не сказано про гуманне ставлення до ув’язнених, особливо до неповнолітніх, жінок, людей, котрі відбувають покарання за нетяжкі або незначні злочини. Немає нічого про захист прав біженців та багато іншого», - додав О.ФЕЛЬДМАН.

Другою найбільшою хибою президентського проекту Конституції, на думку депутата-бютівця, є намагання провести історичну та гуманітарну ревізію. «Росіяни прирівнюються до «національних меншин». Кримські татари взагалі не згадуються як націоутворююча спільнота. Я не кажу вже про те, що саме використання терміну «національна меншина» вже є некоректним, дискримінаційним. Немає й слова про засудження екстремізму, фашизму, расизму, що на сьогодні є дуже актуальним», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Також О.ФЕЛЬДМАН відмітив недолік, пов’язаний з відсутністю чіткого визначення принципів відносин між центром, регіонами та громадянами в політичній і бюджетній сфері. «Немає ані згадки про реформу держслужби (основи ефективності влади), зате є пункти про славнозвісну адміністративну реформу. Однак не зрозуміло, що саме буде одиницею адміністративно-територіального поділу – розмір території, кількість жителів або якісь якісні характеристики.

На переконання О.ФЕЛЬДМАНА, ідея децентралізації влади у президентському проекті Конституції підмінена бажанням створити другу палату парламенту та посилити повноваження голів державних адміністрацій. «За цим, на мою думку, явно простежується бажання створити паралельну адміністративну вертикаль», - сказав народний депутат.