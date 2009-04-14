Час проведення прес-конференції Віталія Кличка змінено
10:59, 14 квітня 2009Харьків
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Сьогодні боксер у Харкові
Харків. 14 квітня. УНІАН. Прес-конференція чемпіона світу з боксу у суперважкій категорії за версією WBC Віталій КЛИЧКА, яка була запланована на 14.00 у вівторок, переноситься на 12.30.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі В.КЛИЧКА, інша інформація про візит боксера до Харкова підтверджується.
Прес-конференція буде присвячена поєдинку інтерконтинентального чемпіона за версією IBF у суперлегкій вазі харків’янина Сергія ФЕДЧЕНКА і відбудеться в актовій залі фабрики «Здоров’я» за адресою вул. Шевченка, 22.
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