Металіст – Металург (З) 1:1

Харків. 27 квітня. УНІАН. У матчі 25-го туру України Чемпіонату України з футболу харківський Металіст не зміг здолати опір запорізького Металіста.

Матч, що проходив на стадіоні Металіст у Харкові, завершився внічию 1:1.

Голи забили Обрадович 63 і Годін 83.

Набравши в 25 іграх 49 очок, Металіст перебуває на третьому місці.

Інші лідери Динамо і Шахтар виграли свої матчі 25-го туру.