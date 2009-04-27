Металіст – Металург (З) 1:1
08:21, 27 квітня 2009Харьків
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Харків’яни на третій сходинці
Харків. 27 квітня. УНІАН. У матчі 25-го туру України Чемпіонату України з футболу харківський Металіст не зміг здолати опір запорізького Металіста.
Матч, що проходив на стадіоні Металіст у Харкові, завершився внічию 1:1.
Голи забили Обрадович 63 і Годін 83.
Набравши в 25 іграх 49 очок, Металіст перебуває на третьому місці.
Інші лідери Динамо і Шахтар виграли свої матчі 25-го туру.
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