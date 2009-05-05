Сьомочкін призначений радником головного міліціонера області

Харків. 5 травня. УНІАН. Депутата Харківської міськради (фракція БЮТ) Сергія СЬОМОЧКІНА призначено на посаду радника начальника Головного управління МВС України в Харківській області з питань взаємодії з органами державної влади.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, наказ про це призначення підписав начальник обласної міліції, генерал-лейтенант Віктор РАЗВАДОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, минулого року тому С.СЬОМОЧКІН був призначений радником міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.