6 травня розпочинається ЗНО-2009

Харків. 5 травня. УНІАН. Обласна державна адміністрація нагадує, що завтра, 6 травня, розпочинається зовнішнє незалежне оцінювання, яке проходитиме за таким графіком:

• історія України – 06.05.09.,

• біологія – 08.05.09.,

• фізика – 12.05.09.,

• географія – 15.05.09.,

• українська мова та література – 19.05.09.,

• математика – 26.05.09.,

• іноземна мова - англійська – 02.06.09.,

- німецька, французька, іспанська – 03.06.09.,

• хімія – 05.06.09.

Керівництво облдержадміністрації просить керівників районів та міст створити належні умови і здійснити дієвий контроль за організацією роботи пунктів тестування та забезпечити належний технічний стан автотранспорту, безпечний і безперебійний підвіз учасників зовнішнього незалежного оцінювання до визначених пунктів тестування й у зворотному напрямку. Перед виїздом на маршрут обов’язково провести медичне обстеження водіїв, призначити відповідальних за перевезення дітей у кожному автобусі.

У день проведення тестування організувати медичне обслуговування учасників зовнішнього незалежного оцінювання, роботу правоохоронних органів з дотримання правопорядку в пунктах тестування, на прилеглій території, на маршрутах руху транспорту.

В разі необхідності облдержадміністрація просить організувати харчування учасників тестування в місцях їх зборів у районних центрах, а також провести роз’яснювальну роботу з батьками про отримання кожною дитиною якісного повноцінного сніданку в день тестування.

Окремо, звертається увагу всіх учасників навчально-виховного процесу (учні, вчителі, батьки) на безумовне дотримання вимог та правил проходження тестування.