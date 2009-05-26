Фесенко вважає, що Богословська відбиратиме голоси у Януковича

Харків. 26 травня. УНІАН. Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО не виключає, що рішення Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ про вихід зі складу Партії регіонів і самостійну участь у президентській кампанії стало наслідком наростання внутріпартійних конфліктів.

Таку думку В.ФЕСЕНКО висловив сьогодні у коментарі УНІАН.

«Напевно, рішення БОГОСЛОВСЬКОЇ є ще одним проявом не зовсім здорової атмосфери усередині Партії регіонів. Конфліктні лінії в цій партії наростають. Схоже, що Інна Германівна (БОГОСЛОВСЬКА) так і не стала своєю людиною в цій партії. Вона прагне до більшої публічності і активності, але, мабуть, що її стримують і не дають достатнього простору для такої активності. Можливо, ось такого роду обмеження, зрештою, і підштовхнули її до сьогоднішнього кроку – виходу з партії і початку власної виборчої кампанії. Але мені здається, що вона дещо перебільшує ступінь своєї можливої популярності серед українських виборців», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Політолог виключив, що І.БОГОСЛОВСЬКА балотуватиметься в Президенти як технічний кандидат лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, щоб відтягнути голоси у найближчого конкурента Юлії ТИМОШЕНКО. «Вибори – це конкуренція. Якщо вже БОГОСЛОВСЬКА братиме участь у цих виборах, то вона, швидше, відбиратиме голоси у ЯНУКОВИЧА. Якщо хтось думає, що БОГОСЛОВСЬКА буде технічним кандидатом ЯНУКОВИЧА проти ТИМОШЕНКО, то це не так. Швидше, це завдасть шкоди самому ЯНУКОВИЧУ, ніж Юлії ТИМОШЕНКО. Думаю, вся справа – в особистих амбіціях самої Інни Германівни. Вона, можливо, прийшовши у Партію регіонів, в її фракцію, сподівалася на певні політичні дивіденди від приєднання до цієї великої впливової політичної сили. Але, мабуть, ці очікування не виправдалися, а амбіції у Інни Германівни дуже великі, тому вона і повертається в самостійне політичне плавання», - пояснив він.

В.ФЕСЕНКО також припустив, що в ході виборчої кампанії І.БОГОСЛОВСЬКА позиціонуватиме себе як представника інтересів українського середнього класу. «Ймовірно, що, з одного боку, вона заявить про те, що представляє інтереси українського середнього класу і дійсно при цьому критикуватиме уряд ТИМОШЕНКО, але, з другого боку - вона спробує на цих виборах виступати в ролі більш радикального і послідовного представника інтересів російськомовного електорату. І в цьому плані вона, так чи інакше, намагатиметься відібрати голоси у ЯНУКОВИЧА», - аргументував політолог.

У той же час, на його думку, І.БОГОСЛОВСЬКА не зможе добитися вагомих результатів на президентських виборах. «Не думаю, що у неї достатньо ресурсів для повноцінної і ефективної участі в цій кампанії. Не зрозуміло, хто і як її на цих виборах підтримуватиме, я маю на увазі і спонсорів, і якісь організаційні структури. «Віче» кануло в небуття. Можна, звичайно, спробувати відновити або створити нову структуру на базі уламків, що залишилися від «Віче» зразка 2005-2006 років. Але, думаю, навряд чи за час, що залишився, вдасться це зробити», – вважає він.

В.ФЕСЕНКО також не виключив, що І.БОГОСЛОВСЬКА, заявивши про намір брати участь у президентській кампанії, піддалася на переконання своїх консультантів і радників. «Мені здається, що БОГОСЛОВСЬКУ переконали – хтось з її консультантів або радників, - що у неї є якісь шанси на цих виборах, пов`язані з потребою виборців у нових політичних силах. Дійсно, соціологи таку потребу фіксують, але вона більшою мірою чіткіше виявляється в постпомаранчевому електораті. А ось на Сході така потреба носить дуже аморфний і абстрактний характер. І якщо звичайно їй вдасться разом із ТІГІПКОМ скласти хоч якусь конкуренцію ЯНУКОВИЧУ – це вже буде крок у правильному напрямі. Але навряд чи в цій конкуренції вони досягнуть серйозного результату», - переконаний політолог.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України І.БОГОСЛОВСЬКА заявила, що припиняє членство в Партії регіонів, і оголосила про свій намір взяти участь у президентських виборах.