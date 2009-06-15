«Співочі тераси» пройдуть у Краснокутську

Організатори називають запрошених

Харків. 15 червня. УНІАН. 5-6 вересня у Краснокутську відбудеться етнофестиваль «Співочі тераси». Як повідомили УНІАН організатори конкурсу, в рамках фестивалю відбудуться концерти, ремісничий ярмарок та екскурсії по пам’ятним місцям району. До участі у фестивалі вже запрошені Олег СКРИПКА, Росава, гурти «АтмАсфера», «Ательє Драбина», «Самі Свої», «Назад шляху нема», «Контрабас», ансамбль української аутентичної музики «Божищі», гітарист Сергій ШМАТОК.

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