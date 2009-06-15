Євро трохи подешевшав

Харків. 15 червня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,62 грн./дол., продають – по 7,66 грн./дол. Курс купівлі-продажу готівкового долара майже не змінився порівняно з 14 червня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі доларів коливаються в межах 7,58-7,645 грн./дол., з продажу – 7,65-7,68 грн./дол.

Сьогодні середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,6% порівняно з 14 червня і становить 10,57 грн./євро, продажу – дещо знизився – до 10,75 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,45-10,66 грн./євро, з продажу – в межах 10,69-10,85 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні знизився на 1% порівняно з 14 червня і становить в середньому 0,2336 грн./рубль, продажу – підвищився на 1,2%, до 0,2513 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,2435 грн./рубль, з продажу – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,62 грн./дол., продають – по 7,66 грн./дол. (курс майже не змінився відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,60 грн./євро, що на 0,5% дешевше, ніж вчора, продажу – 10,74 грн./євро, що теж трохи дешевше.

Курс купівлі російського рубля в київських банках підвищився на 1,4% порівняно з 14 червня і становить в середньому 0,2333 грн./рубль, продажу – на 1,5%, до 0,2538 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,60/7,65 грн., євро – 10,60/10,80 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,55/7,72 грн., євро – 10,45/11,10 грн., рубль – 0,22/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,61/7,65 грн., євро – 10,65/10,79 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 15 червня, становить: гривні до долара США – 7,6114, до євро – 10,659005, до російського рубля – 0,24622.