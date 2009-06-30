Сьомочкін звільнений з посади радника міністра внутрішніх справ

Харків. 30 червня. УНІАН. Колишнього депутата Харківської міської ради Сергія СЬОМОЧКІНА звільнено з посади радника міністра внутрішніх справ України.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з міністерських джерел, за офіційною версією, С.СЬОМОЧКІНА звільнено у зв`язку зі скороченням кількості радників, а за неофіційною - після отриманої під час візиту міністра до Харкова інформації про зловживання з боку С.СЬОМОЧКІНА, які дискредитують міністра і правоохоронні органи.

За словами місцевих міліціонерів, під час недавнього візиту до Харкова в розпорядження міністра потрапила інформація про те, що С.СЬОМОЧКІН організував схему призначень «за гроші» у місцеві органи правопорядку і активно займався незаконним «збором коштів» з підприємців комерційних структур Харкова, прикриваючись ім`ям Міністра Юрія ЛУЦЕНКА. Внаслідок цього у С.СЬОМОЧКІНА виник конфлікт з начальником Головного управління МВС України в Харківській області Віктором РАЗВАДОВСЬКИМ.

Кореспонденту УНІАН на цей час не вдалося зв’язатися з С.СЬОМОЧКІНИМ для отримання його точки зору на події.