У Харкові невідомі розмалювали пам’ятники комсомольцям

Харків. 30 червня. УНІАН. У Харкові у сквері Перемоги, що в центрі міста, невідомі розмалювали пам’ятники (погруддя) комсомольцям.

Як повідомляє сайт міської ради, за інформацією директора Департаменту комунального майна Віктора КІТАНІНА, це сталося сьогодні вночі. Він стверджує, що це зроблено напередодні дня народження Романа Шухевича. За його словами, на пам’ятниках намальована чорна свастика, обличчя повністю покриті жовтою фарбою.

«Вранці це побачили харків`яни і повідомили у міськвиконком. Після чого на місце події приїхали фахівці КП «Харківзеленбуд» і відразу взялися за роботу по змиванню свастики і фарби. На ці роботи піде з міського бюджету 5 тис. грн.», - сказав В.КІТАНІН.

Він також повідомив, що така ж свастика була нанесена на пам`ятник козаку Харьку (на початку проспекту Леніна в центрі Харкова - ред.), а також на Дзеркальний струмінь у скверу Перемоги. «Для того, щоб очистити все необхідне, - практично цілий день роботи. Буде використаний перекис. Буде потрібно також скористатися вежею для висотних робіт. Після очищення доведеться ще й пофарбувати всі пам`ятники, оскільки перекис зітре і фарбу з пам`ятників, а це значить що її доведеться відновлювати, що спричинить додаткові витрати з міського бюджету», - зазначив В.КІТАНІН.

Коментуючи подію, міський голова Михайло ДОБКІН, назвав її «актом вандалізму» і заявив про те, як інформує сайт міськради, що влада очистить місто від подібного неподобства.

«Акт вандалізму, здійснений сьогодні вночі у сквері Перемоги, - сказав М.ДОБКІН, - це ще одна невдала спроба ультраправих націоналістичних організацій привернути до себе увагу харків`ян». Мер Харкова вважає, що «дані акції експортуються в наше місто ззовні і не користуються підтримкою територіальної громади, проте активно підтримуються центральною владою». При цьому він звернувся до харків’ян з проханням не реагувати «на подібні прояви неофашизму».

«Ми очистимо наше рідне місто від цієї гидоти, як наші батьки і діди вичистили нашу землю від фашистів у далекому 1945-му» - заявив М.ДОБКІН.

При цьому він висловив сподівання, що, «новообраний Президент України зможе припинити пропаганду нацизму в нашій країні і не дозволить подібним організаціям, що сіють зло і ненависть, чия діяльність спрямована на розпалювання міжнаціональних конфліктів, не тільки здійснювати свою злочинну діяльність, але й бути зареєстрованими в Україні».

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх років у Харкові були сплюндровані, зокрема, пам’ятники Тарасу Шевченку, розстріляним українським кобзарям у саду Шевченка, пам’ятний знак воїнам УПА, а також розбита меморіальна дошка Йосипу Сліпому, ще раніше - пам’ятний знак на честь проголошення Акту про незалежність України, що в саду Шевченка. У жодному випадку, окрім випадку зі знаком воїнам УПА, правоохоронним органам не вдалося виявити зловмисників.