В Одеські області у сітки потрапив рідкісний птах, який гніздиться на Поліссі

Птаха визволили з сіток та відпустили на волю.

В Одеській області, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани", зафіксували рідкісного птаха – пісочника великого, який потрапив у сітки дослідників. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.

"Попри шуми та руйнування дикої природи війною РФ проти України, птахи продовжують мігрувати через Національний природний парк "Тузлівські лимани". І серед них – пісочник великий. Стрункий, трохи менший за шпака кулик, з досить коротким дзьобом і ногами", - розповів науковець.

За його словами, зимує цей птах в Африці, в Україні гніздиться на Поліссі, а під час міграцій трапляється по всій країні, численніший вздовж великих річок та морського узбережжя.

Відео дня

Дослідник оприлюднив відео, на якому можна побачити цього птаха, який заплутався у сітках, що були натягнуті, ймовірно, для вилову пернатих для кільцювання. Пташку відпустили на волю.

Пісочник великий: що про нього відомо

Пісочник великий, зуйок великий, галстучник, цівкун великий – прибережний птах ряду Сивкоподібних. В Україні гніздовий, перелітний птах. Стрункий, трохи менший за шпака кулик, з досить коротким дзьобом і ногами. Довжина тіла – 18-20 см, розмах крил – 48-57 см, маса – 62-71 г. В Євразії гніздиться від Скандинавії до Чукотки і Анадиря, на узбережжі Балтійського, Північного, Білого морів та в глибині європейського континенту. Зустрічається також в північній Канаді. Зимує в Африці. В Україні гніздиться на кордоні з Білоруссю.

У Європі гніздиться понад 120 тис. гніздових пар, в Україні − лише 9-14. У 1995 році було знайдено чотири гнізда та п'ять виводків на Волині і Львівщині біля населених пунктів Хоцунь, Світязь, Чолгині. У 1996-1999 роках – 9-14 пар, у 2001-2005 − 8-10, у 2006 році − сім та три пари біля села Люб'язь і дві − біля села Підкормілля. Через нестабільність гніздових стацій в Україні може зникнути.

Перебуває під охороною Боннської та Бернської конвенцій, угоди AEWA. Внесений до Червоної книги України (статус – рідкісний).

Рожеві та кучеряві пелікани в нацпарку "Тузлівські лимани"

Як повідомляв УНІАН, на Одещині, у Національному природному парку "Тузлівські лимани", зафіксували рідкісних птахів – рожевих та кучерявих пеліканів. Доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв показав відео, на якому декілька великих красивих птахів на мілководді. Цікаво, що характерною ознакою кучерявого пелікана є пір'я на потилиці, через яке він і дістав свою назву.

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