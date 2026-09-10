На Прикарпатті помітили небезпечного іспанського слимака: що відомо про цей вид

Його привабив запах пластикової пляшки із залишками фруктового напою.

На території Галицького національного природного парку, що в Івано-Франківській області, зафіксували слимака іспанського. Про це розповів начальник наукового відділу нацпарку Василь Маланюк.

За його словами, слимак іспанський (Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855) – небезпечний інвазійний вид черевоногих молюсків, який розповсюдився по всій Європі.

"Окрім агроценозів слимак активно освоює і природні комплекси, і я його зустрічав, до прикладу, за 5-10 км від населених пунктів", - зазначив дослідник.

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Оскільки вид інвазійний, то природних ворогів у нього небагато, зазначає фахівець. Окрім їжаків, деяких видів земноводних (переважно ропухи), небагатьох плазунів і птахів іспанськими слизнями харчуються і деякі комахи, серед яких хижі жуки-туруни.

Днями на території Галицького нацпарку, поблизу села Крилос на дні яру грабово-дубового лісу й було помічено іспанського слимака, на якого напав турун зморшкуватий (Carabus intricatus Linnaeus, 1761).

"А слимака, своєю чергою, привабив запах пластикової пляшки, очевидно, з залишками якогось фруктового напою", - додав Маланюк.

Метелик-довгожитель у Чорнобилі

Як писав УНІАН, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику помітили метелика-довгожителя – лимонницю звичайну (цитринець). Його жовті крила особливо помітні серед осінньої зелені, а за характерною формою крил її легко впізнати навіть здалеку.

Але довго милуватися нею неможливо - лимонниця дуже швидко злітає, якщо відчує небезпеку. Наприкінці літа й восени метелик посилено годується, щоб зробити необхідні енергетичні запаси й пережити зиму. Живе близько 9 місяців - це більше, ніж інші види, та дуже любить сонце.

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