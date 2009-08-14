Медведєв не бачить перспектив покращення відносин із Києвом

Росія не бачить перспектив відновлення російсько-українських відносин за діючої української влади.

Як повідомляє РІА «Новости», про це заявив Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ сьогодні на прес-конференції за підсумкам переговорів із канцлером ФРН Ангелою МЕРКЕЛЬ.

"Я не бачу зараз перспектив відновлення нормальних відносин за діючих керівників (України). Можливо, щось відбудеться й ситуація зміниться. Я буду тільки радий, але я поки таких перспектив не бачу", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ, коментуючи своє рішення не направляти поки в Україну призначеного ним посла Михайла ЗУРАБОВА.