Медведєв не бачить перспектив покращення відносин із Києвом
17:18, 14 серпня 2009Харьків
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Президент РФ зустрівся з Меркель
Росія не бачить перспектив відновлення російсько-українських відносин за діючої української влади.
Як повідомляє РІА «Новости», про це заявив Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ сьогодні на прес-конференції за підсумкам переговорів із канцлером ФРН Ангелою МЕРКЕЛЬ.
"Я не бачу зараз перспектив відновлення нормальних відносин за діючих керівників (України). Можливо, щось відбудеться й ситуація зміниться. Я буду тільки радий, але я поки таких перспектив не бачу", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ, коментуючи своє рішення не направляти поки в Україну призначеного ним посла Михайла ЗУРАБОВА.
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