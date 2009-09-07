Харківський боксер Гвоздик успішно дебютував на чемпіонаті світу

Харків. 7 вересня. УНІАН. На Чемпіонаті світу з любительського боксу, що проходить в італійському Мілані, у вазі до 81 кг вихованець харківської школи Олександр ГВОЗДИК у дебютному бою отримав перемогу над Ніколайсом ГРИСУНІНСОМ (Латвія) з рахунком 14:6.

Як повідомляє boxnews, у першому раунді кращим виявився Н.ГРИСУНІНС - 2:1. Але в двох подальших О.ГВОЗДИК зміг надолужити упущене - 9:2 і 4:2, причому в другому раунді боксеру з Латвії був відлічений нокдаун.

Наступний поєдинок О.ГВОЗДИК провів 6 вересня (денна сесія) проти Файє АССАНЕ (Сенегал). У відбірковому поєдинку сенегалець отримав перемогу з рахунком 10:7 над Дземалем БОСНІАКОМ (Боснія і Герцеговина).

Інший харківський боксер Денис ШКАРУБО (48 кг) 5 вересня у першому бою рогромно програв марокканцю Редоуане БОУЧТОКУ з рахунком 0:21. У дугому і третьому раундах Денису були відраховані нокдауни, повідомляє boxnews.

На знімку: Олександр Гвоздик на Чемпіонаті світу в Мілані.

Фото Олександра ПОДАВАЛЕНКА