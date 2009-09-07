Катерина Бондаренко проходить у четверте коло Великого Шолому

Харків. 7 вересня. УНІАН. Харків`янка Катерина Бондаренко вперше в своїй професійній кар`єрі пробилася в четвертий раунд турніру Великого Шолому.

Як повідомляє сайт Сапронов-теніс, у третьому раунді Відкритого чемпіонату США українська тенісистка в двох партіях обіграла Анастасію Родіонову, що представляє Австралію: 7-6(4) 6-4.

К.Бондаренко стала другою представницею України, що зуміла пробитися в четвертий коло на турнірах Великого Шолому. Два роки тому подібного успіху зуміла добитися на Відкритому чемпіонаті США Юлія Вакуленко. Втім, остання є українкою тільки номінально. В той же час, К.Бондаренко народилася і виросла як тенісистка в нашій країні, тому саме цей успіх можна справедливо назвати першим справжнім проривом українського жіночого тенісу на турнірах Великого Шолому. Катерина зберігає непогані шанси на вихід у чвертьфінал: такого успіху в українському жіночому тенісі не добивався ще ніхто. Щоб досягти чвертьфінальної стадії Бондаренко-молодшій необхідно буде обіграти відому аргентинку Сіселу Дулко, що перемогла у другому колі старшу сестру Катерини Олену, - повідомляє сайт.