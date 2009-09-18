Валюта подорожчала

Харків. 18 вересня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,54 грн./дол., продають – по 8,63 грн./дол., курс дещо підвищився порівняно з 17 вересня. Про це повідомляє Finance.ua .

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 8,50-8,58 грн./дол., із продажу – в межах 8,58-8,70 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках також дещо підвищився порівняно з 17 вересня і становить 12,52/12,74 грн./євро.

Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 12,43-12,62 грн./євро, з продажу – в межах 12,65-12,90 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 17 вересня, підвищився на 1% і становить сьогодні 0,2693 грн./рубль, продажу – на 0,4% – 0,2818 грн./рубль.

Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,24-0,279 грн./рубль, із продажу – в межах 0,276-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,55 грн./дол., продажу – 8,64 грн./дол. Курс дещо підвищився відучора. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 8,50-8,58 грн./дол., із продажу – в межах 8,60-8,70 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва також дещо підвищився відучора і становить сьогодні 12,54/12,73 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 12,46-12,615 грн./євро, з продажу – в межах 12,67-12,90 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 17 вересня, підвищився на 1,4% і становить у середньому 0,2682 грн./рубль, продажу– на 0,6%, до 0,2828 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,24-0,278 грн./рубль, із продажу – в межах 0,279-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,45/8,70 грн., євро – 12,40/12,80 грн., рубль – 0,21/0,28 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,40/8,65 грн., євро – 12,20/12,90 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,55/8,65 грн., євро – 12,50/12,75 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 18 вересня, становить: гривні до долара США – 8,0065, до євро – 11,779163, до російського рубля – 0,26347.