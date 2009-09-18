Реконструкцію Харківського аеропорту буде завершено в 2011 р.

Харків. 18 вересня. УНІАН. Реконструкцію Міжнародного аеропорту «Харків», яка триває в рамках підготовки до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 р., буде завершено до кінця 2011 року.

Про це сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН президент компанії DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, коментуючи процес реконструкції аеродромного комплексу Міжнародного аеропорту «Харків», яку офіційно було розпочато 17 вересня 2009 р.

«До кінця 2011 року при безперебійному фінансуванні, аеропорт буде повністю реконструйований, за цей ми впораємося», - заявив О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Він нагадав, що у вересні з держбюджету надійшов перший транш у сумі 56 млн. грн. на реконструкцію аеродромного комплексу, що дало можливість розпочати роботи.

«До кінця року ми сподіваємося отримати запланований на цей рік ще 131 мільйон. За умов вчасного надходження решти, а це загалом 711 млн. грн. на реконструкцію аеродромного комплексу, - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, - ми здамо аеропорт у запланований строк».

За його словами, аеродромний комплекс, реконструкцію якого фінансує держава на загальну суму 711 млн. грн., включає злітно-посадкову смугу, руліжні доріжки, перон та місця стоянок літаків, світлосигнальну систему, засоби посадки та аварійно-рятувальну станцію.

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ повідомив, що реконструкцію аеродромного комплексу проводять дві українські компанії «Золоті ворота» (Київ) та «Альтком» (Донецьк), і що підготовчі роботи як такі ними були розпочаті трохи раніше. Інша українська компанія «Стальконструкція» (Харків) будує новий термінал та інші об’єкти інфраструктури аеропорту, включаючи привокзальну площу. Цю частину робіт фінансує компанія «Нью Системс АМ» (група DCH), і сюди заплановано 509 млн. грн. приватних інвестицій.

Загалом, сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, станом на 17 вересня 2009 р. в ході реалізації проекту реконструкції Харківського аеропорту освоєно 101,2 млн. грн. коштів оператора аеропорту «Нью Системс АМ», а також 58,94 млн. грн. державного бюджету України.

За його даними, Державною цільовою програмою на реконструкцію Міжнародного аеропорту «Харків» загалом передбачено 1235,83 млн. грн. Після реконструкції аеродромний комплекс як стратегічний об’єкт буде передано державі. Аеровокзал та його інфраструктура належатиме оператору «Нью Системс АМ», який входить до групи DCH і отримав право керування на 49 років.

Довідка УНІАН. Основні характеристики Міжнародного аеропорту «Харків» у 2012 році: загальна площа нового терміналу 20 тис. кв. м., пропускна спроможність нового терміналу – 650 пас./год., довжина злітно-посадкової смуги – 2470 м, загальна площа перону – 136 тис. кв. м, кількість місць стоянок літаків – 28, тип повітряних суден, які будуть обслуговуватися, - В-737, А-320.

Основні характеристики аеропорту «Харків» до Євро-2012: пропускна спроможність – 25,5 тис. пас./день (у тому числі новий термінал – 13 тис. пас./день, існуючий термінал – 2,5 тис. пас./день, тимчасовий термінал – 10 тис. пас./день. Кількість місць стоянок літаків – 103 (у тому числі «Міжнародний аеропорт «Харків» – 38, завод «ТОРА» - 20, «Харківський авіазавод – 20, Чугуївський аеродром – 25).

Компанія DCH - одна з найбільших бізнес-груп України. В своєму розпорядженні має активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, впливовий український бізнесмен, входить у ТОП-10 найбільш спроможних українців (за версією журналу «Кореспондент», 2009 р.), генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012. DCH консолідує велику частину активів однієї з найстаріших ФПГ України - Групи «Укрсиббанк». Активи DCH представлені промисловими підприємствами, будівельними і девелоперськимі компаніями, фінансовими установами. З 2007 р. Група реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012, яка включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема, стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків».

Група DCH в особі компанії New Systems AM є оператором Міжнародного аеропорту «Харків» і одноосібним інвестором реконструкції аеровокзального комплексу, що передбачає зведення нового терміналу і модернізацію того, що існує (інвестором аеродромного комплексу є держава). Об`єкт реконструюється згідно з бізнес-планом, розробленим компаніями Airport Consulting Vienna (Австрія) та Airport Research Center (Німеччина).

Фото Kharkiv EURO