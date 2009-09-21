Харків демонструє високі темпи підготовки до Євро-2012 – Лубківський

Харків. 21 вересня. УНІАН. Місто Харків сьогодні демонструє високі темпи підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу, яка має пройти в 2012 році.

Про це сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН керівник Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна», керівник Турніру Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, коментуючи стан підготовки і реалізацію проектів Євро-2012 в столиці Слобожанщини.

«Харків сьогодні демонструє високі темпи підготовки до Євро-2012. Особливо важливою є згуртованість і націленість усіх учасників, причетних до підготовки міста, на успішну реалізацію проекту. Це дозволяє Харкову не лише досягати поставлених УЄФА вимог, але й бути прикладом для інших українських міст, які претендують прийняти фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

«Зроблено великий обсяг підготовчих робіт, і я впевнений, - додав М.ЛУБКІВСЬКИЙ, - що місто буде успішним в реалізації тих завдань, які ще потрібно виконати з точки зору підготовки інфраструктури».

Як відомо, у Харкові, зокрема, днями розпочато реконструкцію аеродромного комплексу Міжнародного аеропорту, триває реконструкція аеровокзалу, у грудні 2009 року планується здача стадіону «Металіст».

«Як свідчить динаміка і зміст підготовки до Євро-2012 у Харкові, це місто має не лише чітке усвідомлення завдань, що стоять перед ним в контексті досягнення високих стандартів УЄФА, але й стратегічний погляд на майбутнє міста зокрема та регіону загалом», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

«Я переконаний, - зауважив він, - що Харків керуватиметься аналогічними підходами і в питаннях операційної діяльності, власне організації харківського сегменту турніру».

Фото Олександра ЗАДИРАКИ

На зімку (внизу): стадіон «Металіст» у Харкові, 20 вересня 2009 року.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА