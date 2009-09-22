Долар трохи подешевшав

Харків. 22 вересня. УНІАН. У вівторок, 22 вересня, українські банки купують американську валюту в середньому по 8,48 грн./дол., продають – по 8,57 грн./дол., курс знизився на 0,2% порівняно з 21 вересня, передає Kharkiv EURO.

За даними Finance.uа, пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,37-8,55 грн./дол., з продажу – в межах 8,53-8,65 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках майже не змінився, порівняно з 21 вересня, і становить 12,43/12,66 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,28-12,56 грн./євро, з продажу – в межах 12,55-12,75 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 21 вересня, знизився на 1% і становив сьогодні 0,2648 грн./рубль, продажу – без змін – 0,2817 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,205-0,278 грн./рубль, з продажу – в межах 0,275-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі/продажу долара в банках Києва становить 8,48 грн./дол., продажу – 8,56 грн./дол., курс дещо знизився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,40-8,52 грн./дол., з продажу – в межах 8,525-8,65 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва трохи змінився відучора і становить сьогодні 12,47/12,65 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,20-12,55 грн./євро, з продажу – в межах 12,579-12,75 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 21 вересня, знизився на 1,7% і становить у середньому 0,2614 грн./рубль, продажу – без змін – 0,2823 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,205-0,278 грн./рубль, з продажу – в межах 0,279-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,45/8,65 грн., євро – 12,35/12,75 грн., рубль – 0,21/0,28 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,40/8,60 грн., євро – 12,10/12,80 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,45/8,60 грн., євро – 12,30/12,65 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 22 вересня, становить: гривні до долара США – 8,0068, до євро – 11,736367, до російського рубля – 0,26363.