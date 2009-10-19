У Харкові водії трамваїв і тролейбусів відновили роботу

Харків. 19 жовтня. УНІАН. Сьогодні у Харкові вперше, починаючи від 9 жовтня – початку безстрокового страйку комунального підприємства «Міськелектротранс», на міські маршрути вишли всі тролейбуси і трамваї.

Як повідомила кореспонденту УНІАН голова профкому «Міськелектротрансу Людмила ЗАХАРЧЕНКО, рішення розпочати роботу ухвалив колектив підприємства, зважаючи на обіцянки влади Харкова виділити в 20-х числах жовтня кошти на зарплату.

«Ми очікуємо, що міськрада виділить підприємству 9 мільйонів гривень, і в двадцятих числах людям почнуть видавати зарплату», - сказала Л.ЗАХАРЧЕНКО.

Крім того зазначила ва вона, вирішено, на виплату поточної зарплати підуть всі що 100% коштів від виручки за перевезення пасажирів. «Ці кошти, - зазначила голова профкому, - накопичуються».

При цьому вона зазначила, що «питання страку не знято, оскільки ще жоден працівник не отримав зарплати», і «колектив чекає обіцяного».

На підприємстві повідомили, що на лінії сьогодні вишли машини всіх чотирьох – 2 трамвайних і 2 тролейбусних – депо: на 8-му годину ранку вже працювали 203 трамваї і 162 тролейбуси – майже 100% вагонів за планом виходу в будні.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня колектив ХКП «Міськелектротранс» оголосив безстроковий страйк з вимогами вплати зарплат. У перший день акції протесту не приступили до роботи всі чотири - два тролейбусні і два трамвайні – депо Харкова, роботу призупинили 2421 із 3630 працівників підприємства – в основному водії і кондуктори. На лінії загалом не вийшли 233 трамваї і 179 тролейбусів. За даними профкому підприємства, зарплата не виплачується з травня цього року. Загальна сума боргу із зарплати на сьогодні становить близько 30 млн. грн. Загалом керівництво «Міськелектротрансу» очікує отримати близько 38 млн. грн., враховуючи інші свої обов’язкові витрати.

10 жовтня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО дала доручення Міністру праці та соціальної політики Людмилі ДЕНИСОВІЙ, міністру з питань житлово-комунального господарства Олексію КУЧЕРЕНКУ, виконуючому обов’язки міністра фінансів Ігорю УМАНСЬКОМУ, а також голові Харківської облдержадміністрації Арсену АВАКОВУ та меру Харкова Михайлу ДОБКІНУ вжити невідкладних заходів для погашення заборгованості із зарплати працівникам ХКП «Міськелектротранс».