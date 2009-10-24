Україна переходить на зимовий час

Харків. 24 жовтня, УНІАН. У ніч на неділю, 25 жовтня, Україна, як і більшість країн світу, переходить на «зимовий» час.

О 04.00 стрілки годинників будуть переведені на одну годину назад.

Практика щорічного переходу на ”зимовий” і ”літній” час діє сьогодні у більш ніж 110 країнах світу.

У низці країн дата переходу визначається з урахуванням регіональних традицій.

Уперше годинну стрілку перевели у Великій Британії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби.

У СРСР перехід на «літній» час вперше відбувся у 1917 році, а з 1981 року «літній» і «зимовий» час знову почав регулярно діяти.

З 1996 року за рекомендацією Європейської економічної комісії ООН період дії літнього часу було продовжено до останньої неділі жовтня.