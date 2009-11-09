Росія визначилася, кого, коли і де буде «мочити»
Медведєв підписав закон
Харків. 9 листопада. УНІАН. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав
Федеральний закон «Про внесення змін до Федерального закону «Про оборону», що визначає порядок використання збройних сил за кордоном.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.
Федеральний закон прийнятий Державною думою 23 жовтня 2009 року і схвалений Радою Федерації 30 жовтня 2009 року.
Федеральним законом доповнюється стаття 10 Федерального закону «Про оборону» пунктом 21, який визначає, що згідно із загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, міжнародними договорами Російської Федерації і Федерального закону «Про оборону» формування збройних сил Російської Федерації можуть оперативно використовуватися за межами території Російської Федерації для вирішення таких завдань:
- відбиття збройного нападу на формування збройних сил Російської Федерації, інші війська чи органи, дислоковані за межами території Російської Федерації;
- відбиття чи запобігання збройному нападу на іншу державу, що звернулася до Російської Федерації з відповідним проханням;
- захист громадян Російської Федерації за кордоном від збройного нападу на них;
- боротьба з піратством і забезпечення безпеки судноплавства.
Федеральний закон «Про оборону» доповнюється також статтею 10, яка визначає згідно з положеннями статті 102 Конституції Російської Федерації порядок прийняття рішення про оперативне використання Президентом Російської Федерації формувань збройних сил Російської Федерації за межами Російської Федерації.
Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що закон про використання армії за межами країни застосовуватиметься тільки в разі крайньої потреби».
«Сьогодні в нас з правової точки зору немає проблем. Звичайно, такого роду рішення (про використання армії за межами РФ - УНІАН) носять абсолютно надзвичайний характер, і, звісна річ, прийматимуться тільки в разі крайньої потреби», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ. Він зазначив, що недавній досвід Росії показав, що для таких дій має бути правовий механізм.
23 жовтня міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО після переговорів з російським колегою Сергієм ЛАВРОВИМ заявив, що роз`яснення МЗС РФ відповідно до закону про використання російської армії за кордоном повністю задовольнили Україну.