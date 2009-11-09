Росія визначилася, кого, коли і де буде «мочити»

Харків. 9 листопада. УНІАН. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав

Федеральний закон «Про внесення змін до Федерального закону «Про оборону», що визначає порядок використання збройних сил за кордоном.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

Федеральний закон прийнятий Державною думою 23 жовтня 2009 року і схвалений Радою Федерації 30 жовтня 2009 року.

Федеральним законом доповнюється стаття 10 Федерального закону «Про оборону» пунктом 21, який визначає, що згідно із загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, міжнародними договорами Російської Федерації і Федерального закону «Про оборону» формування збройних сил Російської Федерації можуть оперативно використовуватися за межами території Російської Федерації для вирішення таких завдань:

- відбиття збройного нападу на формування збройних сил Російської Федерації, інші війська чи органи, дислоковані за межами території Російської Федерації;

- відбиття чи запобігання збройному нападу на іншу державу, що звернулася до Російської Федерації з відповідним проханням;

- захист громадян Російської Федерації за кордоном від збройного нападу на них;

- боротьба з піратством і забезпечення безпеки судноплавства.

Федеральний закон «Про оборону» доповнюється також статтею 10, яка визначає згідно з положеннями статті 102 Конституції Російської Федерації порядок прийняття рішення про оперативне використання Президентом Російської Федерації формувань збройних сил Російської Федерації за межами Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що закон про використання армії за межами країни застосовуватиметься тільки в разі крайньої потреби».

«Сьогодні в нас з правової точки зору немає проблем. Звичайно, такого роду рішення (про використання армії за межами РФ - УНІАН) носять абсолютно надзвичайний характер, і, звісна річ, прийматимуться тільки в разі крайньої потреби», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ. Він зазначив, що недавній досвід Росії показав, що для таких дій має бути правовий механізм.

23 жовтня міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО після переговорів з російським колегою Сергієм ЛАВРОВИМ заявив, що роз`яснення МЗС РФ відповідно до закону про використання російської армії за кордоном повністю задовольнили Україну.