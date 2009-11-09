У Харкові випущено першу партію препарату «Тамівір»

Харків. 9 листопада. УНІАН. Харківська фармацевтична компанія «Здоров`я» розпочала виробництво вітчизняного противірусного препарату «Тамівір» - аналогу швейцарських ліків «Таміфлю».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, в понеділок була випущена перша партія препарату.

Директор компанії «Здоров`я» Олександр ДОРОВСЬКИЙ повідомив, що «Тамівір» сертифікований і дозвіл на виробництво цього препарату його фабрика отримала в травні 2009 року.

За даними директора, згідно з контрактом у вівторок 18 тисяч упаковок «Тамівіру» відправлять міністерству охорони здоров’я України, ще 45 тисяч упаковок «будуть розподілені по Харкову та Харківській області». Вартість вітчизняного препарату буде нижчою за імпортний «Таміфлю» і становитиме близько 110-115 гривень.

Директор наголосив, що препарат «Тамівір» розподілятиметься під контролем Кабінету міністрів України.