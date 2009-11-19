У Харкові обговорюють питання припинення діяльності районних рад
14:50, 19 листопада 2009Харьків
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Круглий стіл у міськвиконкомі
Харків. 19 листопада. УНІАН. В малому залі міськвиконкому розпочав роботу круглий стіл: «Чи потрібні Харкову районні ради?».
Як повідомляє сайт міськради, в ході обговорення учасниками буде представлений досвід міст в Україні та світі, де вже реалізована така пропозиція, а також свою думку висловлять провідні харківські політологи, юристи та економісти.
«Ми продовжуємо отримувати масу звернень і масу пропозицій з даної тематики. Йдеться вже про більш широке явище – реформування системи місцевого самоврядування», - заявив під час круглого столу керуючий справами виконкому міськради Олександр НОВАК.
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