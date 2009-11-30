Посадовці одного з харківських ТОВ нагріли державу на 10 млн. грн.

Харків. 30 листопада. УНІАН. У Харківській області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, котрі створили зазначене товариство й використовували його для здійснення безтоварних операцій з придбання товарів та послуг, виконання підрядних робіт та надання послуг з конвертації грошей.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, унаслідок цих дій державний бюджет недоотримав податку на додану вартість у сумі понад 10 мільйонів гривень. Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.205 (фіктивне підприємництво) КК України.