Яценюк не виключає фальсифікацій на виборах

Харків. 30 грудня. УНІАН. Кандидат у Президенти України, лідер партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК не виключає, що на нинішніх президентських виборах відбуватимуться серйозні фальсифікації.

Як передає кореспондент УНІАН, свою точку зору А.ЯЦЕНЮК висловив 29 грудня під спілкування з журналістами в Харкові.

Відповідаючи на запитання, політик зазначив, що, за його спостереженнями, на виборах кандидати на пост глави держави намагатимуться купити голос виборців.

«Вже ходять, носять, кому по 200, кому по 500 гривень, кому гречку, кому цукор - уже пішло, - сказав А.ЯЦЕНЮК і додав, що «люди в цьому відверто зізнаються на мітингах».

При цьому кандидат у Президенти висловив сподівання, що Центральна виборча комісія забезпечить правильний підрахунок голосів на виборах.

Як повідомляв УНІАН, за словами А.ЯЦЕНЮКА, політична партія «Фронт змін» провадитиме підрахунок голосів на виборах Президента України. Від його партії процес контролюватимуть 105 тисяч спостерігачів на виборчих дільницях усіх рівнів.

А.ЯЦЕНЮК заявив, що готовий захистити голоси своїх виборців. Він додав, що «саме тому в нас 105 тисяч людей у виборчих комісіях». «Я цим пишаюся. Політична партія «Фронт змін», незважаючи на всі труднощі, має 105 тисяч «штиків», які захистять результат, хоча я чудово розумію, що в мене намагатимуться вкрасти голоси», - додав кандидат у Президенти.