Росія планує продавати трудові патенти мігрантам з СНД

Харків. 11 січня. УНІАН. Уряд РФ вніс до Держдуми законопроект, який передбачає появу в Росії так званих патентів для мігрантів. За їх допомогою урядовці передбачають частково впорядкувати працю іноземців у країні. Про це пише газета «Комерсант».

Патенти терміном на місяць повинні будуть купувати за 1 тисячу рублів мігранти, що працюють у приватних осіб (наприклад, няні і садівники) та в`їжджають до країни без візи.

Видаватися патент буде у Федеральній міграційній службі, а його дія триватиме в повідомному порядку: мігранту буде достатньо переслати до ФМС поштою квитанцію про оплату на наступний місяць. За підрахунками експертів, які наводить видання, у Росії у фізичних осіб працює від 3 до 4 мільйонів мігрантів.

На працівників, які працюватимуть за патентами, не поширюватимуться міграційні квоти. У 2009 році початкова квота на трудових мігрантів становила 3,9 мільйона осіб, але потім її було скорочено майже вдвічі через кризу. На 2010 рік у Росії встановлено квоту на залучення трудових мігрантів у 1,3 мільйона осіб.

Документ також передбачає, що висококваліфіковані мігранти, які приїжджатимуть до Росії на запрошення роботодавців з соціальними і житловими гарантіями, одержуватимуть посвідку на проживання в Росії одразу. Це має створити сприятливі умови для залучення до Росії кваліфікованих фахівців.

Законопроект було схвалено на засіданні уряду 17 грудня 2009 року, а внесено до Держдуми лише 9 січня.

Раніше проти законопроекту різко виступила влада Москви, яка наполягає на перегляді міграційного законодавства у бік його посилення, нагадує Лента.ру. Зараз лише 15 відсотків мігрантів, що в`їхали до Москви, зареєстровані, а інші перебувають в російській столиці нелегально. Московські урядовці побоюються, що патенти стануть «лазівкою», завдяки якій кількість мігрантів у столиці різко зросте. Експерти, опитані виданням, також зазначають, що у разі, якщо законопроект буде прийнято, не виключена поява численних посередників, які лише роблять міграційну сферу в Росії корупційною.