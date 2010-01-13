Костенко знайшов роботу новому Президенту

Харків. 13 січня. УНІАН. Виборчим законодавством необхідно регламентувати передвиборчий бюджет кандидатів на пост Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Української народної партії, кандидат на пост Президента України Юрій КОСТЕНКО сьогодні на прес-конференції у Харкові.

«В українському законодавстві, мабуть, це єдина держава світу, де закон про вибори Президента не обмежує виборчі фонди, кошти виборчих фондів кандидатів у Президенти. І саме це є найбільшою фальсифікацією для виборчих перегонів», - сказав Ю.КОСТЕНКО.

На його думку, саме величезні бюджети виборчих кампаній кандидатів у Президенти дозволяють «застосовувати в межах всієї держави такі ресурси, як підкуп виборця, як масована реклама, яка вбиває в буквальному сенсі в голову виборця те чи інше прізвище, і це якраз і є нерівними умовами».

Ю.КОСТЕНКО наголосив на необхідності регламентувати передвиборчі бюджети, і це питання буде одним із головних для наступного Президента України.