У Харкові визначили частку ГМО в харчових продуктах

Харків. 30 березня. УНІАН. Фахівці ДП «Харківстандартметрологія» з вересня 2009 р. виявили генно модифіковані організми (ГМО) в 2% перевірених харчових продуктів. Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляється, що ГМО були виявлені в продуктах, які містять сою, зокрема, в м`ясній продукції, а також в овочах, харчових ароматичних добавках і кукурудзяних паличках.

Довідка УНІАН. На сьогодні Національне агентство з акредитації України акредитувало в системі Держспоживстандарту 10 лабораторій на право проведення якісного і кількісного визначення генетично модифікованих організмів у продукції.