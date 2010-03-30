Аваков через ПРП прагне розколоти харківський БЮТ - політолог

Харків. 30 березня. УНІАН. Екс-губернатор Харківщини Арсен АВАКОВ через місцеву організацію партії «Реформи і Порядок» намагається розколоти зсередини харківський Блок Юлії ТИМОЩЕНКО.

Так прокоментував події в таборі політичної опозиції в Харківській області політолог Кость БОНДАРЕНКО, зокрема, останні заяви голови харківської ПРП Івана ВАРЧЕНКА, повідомляє інформагентство Sxid.net.

К.БОНДАРЕНКО негативно оцінює висловлювання лідера місцевої організації ПРП і вважає, що на його позицію стосовно керівництва харківського БЮТ могло вплинути те, що І.ВАРЧЕНКО був радником колишнього міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА та екс-губернатора А.АВАКОВА, які так чи інакше вибудовували свої стосунки з Юлією ТИМОШЕНКО.

Однією з причин розбіжностей у таборі місцевої опозиції К.БОНДАРЕНКО вважає те, що «швидше за все, - на його думку, - на наступні парламентські і місцеві вибори харківська ПРП піде у блоці В.КИРИЛЕНКА «За Україну!» і буде служити технологічним матеріалом для створення регіональних передвиборчих проектів АВАКОВА».

При цьому політолог не виключає поширення «харківського» конфлікту на інші регіони, де він може набрати більших масштабів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Харкові І.ВАРЧЕНКО заявив, що найефективнішим лідером опозиції в харківському регіоні вважає А.АВАКОВА.

Водночас, на сьогодні не пролунали коментарі А.АВАКОВА стосовно дискусії всередині харківського БЮТу.