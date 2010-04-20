У липні можуть відбутися позачергові вибори мера Харкова

Харків. 20 квітня. УНІАН. У липні цього року можуть відбутися позачергові вибори міського голови Харкова.

Як повідомив кореспонденту УНІАН народний депутат України Валерій КАМЧАТНИЙ, профільний комітет Верховної ради України розглянув лист харківської мерії і підтримав ініціативу провести вибори міського голови.

«Є законні підстави, і парламентський комітет запропонував провести вибори мера Харкова 11 липня цього року», - сказав В.КАМЧАТНИЙ.

За умови підтримки погоджувальною радою проект постанови буде внесено на розгляд Верховної ради України, і не виключено, що це питання вирішиться вже наступного пленарного тижня, припустив В.КАМЧАТНИЙ.

Питання виборів харківського міського голови виникло у зв’язку з призначенням мера Михайла ДОБКІНА на посаду голови Харківської облдержадміністрації. Обов’язки міського голови сьогодні виконує секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС.