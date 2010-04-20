Генпрокуратура не збирається переглядати справу про вбивство Кушнарева

Харків. 20 квітня. УНІАН. Генеральна прокуратура України не збирається переглядати справу про вбивство Євгена Кушнарева.

Про це в інтерв`ю «Комсомольській правді – Україна» заявив генеральний прокурор Олександр Медведько, повідомляє «Главное».

Відповідаючи на запитання газети, чи не збирається Генпрокуратура переглядати справи про загибель Юрія Кравченко, Георгія Кирпи, Євгена Кушнарева, Медведько заявив:

«Повертатися до них немає сенсу, що б хто не говорив. У випадку з Юрієм Кравченком і Георгієм Кирпою було самогубство, до такого висновку дійшло слідство. Євгена Кушнарева вбили з необережності. Матеріали були зібрані в повному обсягу, об`єктивно, і пройшли всі суди. Я розумію родичів, які не хочуть вірити в те, що вони самі пішли з життя або через фатальну випадковість. Але факти - справа серйозна».