До Харкова їдуть п’ять губернаторів з Росії

Харків. 20 квітня. УНІАН. В середу, 21 квітня, у Харкові відбудеться зустріч губернаторів прикордонних областей України та Російської Федерації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, керівники п’яти українських (Харківської, Донецької, Луганської, Сумської, Чернігівської) та п’яти російських (Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської) областей обговорять питання прикордонного співробітництва.

Очікується підписання Декларації про співпрацю між прикордонними областями України та РФ, а також низки документів про партнерство між окремими регіонами.

Керівники прикордонних областей також візьмуть участь у зустрічі президентів України та Росії Віктора ЯНУКОВИЧА та Дмитра МЕДВЕДЄВА, яка пройде 21 квітня у Харкові.