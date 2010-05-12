У Курязькій колонії ніхто не різав вен – заява керівництва колонії

Харків. 12 травня. УНІАН. Керівництву Управління Державного департаменту з питань виконання покарань в Харківській області невідомі факти знущання над засудженими Курязької колонії для неповнолітніх.

Про це заявив кореспонденту УНІАН заступник начальника Управління Андрій ЛАПИНСЬКИЙ, коментуючи інтернет-повідомлення вінницьких правозахисників про те, що в Курязькій колонії кілька юнаків перерізали собі вени на знак протесту проти знущань з боку персоналу виправного закладу.

За його словами, у зв’язку з повідомленням правозахисників сьогодні вранці було проведено попередню службову перевірку, в ході якої не підтвердилися факти знущань над неповнолітніми засудженими.

«Були оглянуті згадані у листі юнаки. Слідів тілесних ушкоджень, синців на їхніх тілах, а також фактів перерізання вен не встановлено», - заявив А.ЛАПИНСЬКИЙ.

Він зазначив, що для подібних перевірок закон відводить 10 днів, але у зв’язку з резонансністю події це буде зроблено набагато швидше. А.ЛАПИНСЬКИЙ також повідомив, що до перевірок мають оперативно підключитися працівники Державного департаменту з питань виконання покарань України, які прибудуть з Києва.

«За результатами перевірок буде зроблений остаточний висновок про те, наскільки правдивою є інформація правозахисників», - сказав А.ЛАПИНСЬКИЙ.

Як повідомив кореспонденту УНІАН співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ, до його організації останнім часом не надходило звернень і скарг від неповнолітніх засуджених Курязької колонії.

Як повідомляв УНІАН, Вінницька правозахисна група закликає до утворення міжвідомчої комісії для перевірки інформації про можливі масові грубі порушення прав людини в Курязькій виховній колонії для неповнолітніх у с. Подвірки Дергачівського району Харківської області.

Про це йдеться у заяві, яку правозахисники передали агентству УНІАН.

Як повідомив координатор Вінницької правозахисної групи (ВПГ) Дмитро ГРОЙСМАН, правозахисники отримали звернення групи неповнолітніх засуджених, які утримуються в Курязькій виховній колонії Державного департаменту з питань виконання покарань. За його словами, у своїх скаргах діти повідомляють про те, що в колонії діє система знущань, катувань та принижень засуджених з боку деяких представників адміністрації колонії.

З дозволу засуджених, враховуючи наявність в розпорядженні ВПГ носія документованої інформації, правозахисники повідомляють імена скаржників, вимагаючи від органів влади забезпечити їхню повну безпеку.

За інформацією Д.ГРОЙСМАНА, неповнолітні Олександр ТРОШЕЧКО, Сергій ПРИЛУЦЬКИЙ, Роман БЛАГІН, Демид ТЕРЕБИНСЬКИЙ, Прокоп ПРИЛУЦЬКИЙ повідомили Вінницькій правозахисній групі про те, що в квітні 2010 року вони були жорстоко побиті одним із вихователів за нібито порушення заборони на куріння.

”Дітей били руками, ногами та резиновими палицями, після цього побиття, повернувшись до житлового приміщення, підлітки на знак протесту перерізали собі вени на руках”, - повідомляє Вінницька правозахисна група.

За інформацією, яку отримали правозахисники, засудженого Д.ТЕРЕБИНСЬКОГО били прямо в приміщенні медчастини установи в присутності медперсоналу, а щоб завдати більше болю та страждань дітям, один із співробітників, зі слів дітей, сипав сіль на порізані руки неповнолітніх.

Правозахисники інформують, що вказаний випадок є не поодиноким епізодом принижень та жорстокого поводження персоналу установи щодо засуджених. За словами дітей, що задокументовані на аудіоносії, який має у розпорядженні Вінницька правозахисна група, будь-які спроби скаржитися на знущання прокурорам спецпрокуратури чи керівництву Управління Державного департаменту з питань виконання покарань у Харківській області закінчувались лише новими приниженнями та побиттями.

Вінницька правозахисна група зв‘язалася з деякими батьками засуджених дітей, і вони повідомили, що неодноразово отримували від дітей скарги на жорстокість та насильство, які стали невід‘ємними частинами життя в колонії.

Враховуючи серйозність звинувачень в порушенні прав неповнолітніх засуджених Курязьскої виховної колонії, ВПГ звертається до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, віце-прем‘єр-міністра Володимира СІВКОВИЧА, Уповноваженого ВР з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ, голови Державного Департаменту з питань виконання покарань Олександра ЛІСІЦКОВА з проханням невідкладно провести безсторонню перевірку інформації про можливі порушення прав неповнолітніх засуджених Курязької виховної колонії.

Керівництво Управління Державного департаменту з питань виконання покарань в Харківській області, до якого звернувся кореспондент УНІАН у зв’язку з цією публікацією, пообіцяло оперативно надати результати перевірки наведених фактів, яку було проведено сьогодні вранці.

Водночас співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ повідомив кореспонденту УНІАН, що до його організації останнім часом не надходило звернень і скарг від неповнолітніх засуджених Курязької колонії.