Акімова проведе у Харкові нараду

Харків. 15 червня. УНІАН. У середу, 16 червня, Харківську область з робочим візитом відвідає перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у програмі візиту - участь у роботі кущової наради Комітету з економічних реформ Харківської, Полтавської та Сумської областей та зустріч зі студентами, бізнесменами, науковцями та представниками громадських організацій.

Акредитація представників ЗМІ для висвітлення візиту І.АКІМОВОЇ триватиме до 17.00 15 червня за тел. 700-03-31, 700-17-49.