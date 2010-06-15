Марков вважає, що в України з Росією все устаканилось

Москва. 15 червня. УНІАН. Депутат Держдуми Росії Сергій МАРКОВ вважає, що Україна і РФ відновили відносини на всіх рівнях.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таку думку С.МАРКОВ висловив, виступаючи в ході круглого столу на тему: «Україна - Росія: підсумки півріччя» сьогодні в Москві.

«Відновлено в повному обсязі відносини між державними інститутами двох країн», - сказав С.МАРКОВ.

На його думку, екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО і частково екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО паралізували інституційні структури двосторонньої співпраці.

Він зазначив, що сьогодні окрім зустрічей між президентами й прем`єрами відновлено співпрацю між міністерствами, відомствами й регіонами. «Щільну мережу міждержавних відносин повністю відновлено», - переконаний С.МАРКОВ.

Російський депутат також нагадав, що вирішено питання базування Чорноморського флоту РФ, знято питання про вступ України до НАТО, а також підтверджено інтерес до низки спільних проектів.

На його думку, вирішення низки складних питань дозволяє говорити про початок формування Єдиного економічного простору між двома країнами. «Нам треба формувати ЄЕП і єдине гуманітарно-державне громадянство. Реалізація цих двох цілей дозволить створити спільний простір розвитку. Ми повинні модернізацію багато в чому проводити разом – створювати високотехнологічні виробництва, розвиток науки й освіти», - сказав С.МАРКОВ.