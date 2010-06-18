Україна не перевірятиме уповноважених осіб УЄФА

Харків. 18 червня. УНІАН. Кабінет міністрів України звільнив уповноважених осіб УЄФА на час проведення Євро-2012 від необхідності перевірки та заповнення імміграційної картки на кордоні при в`їзді в Україну.

Текст відповідної постанови № 447 від 16 червня 2010 року за підписом прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА розміщено на Урядовому порталі.

Таким чином, уряд вніс зміни до Правил в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію.

Зокрема, йдеться про те, що у період з 25 травня по 15 липня 2012 року вибірковий контроль на кордоні не здійснюватиметься стосовно громадян та осіб без громадянства, якщо вони є призначеними та іншими заінтересованими особами - уповноваженими працівниками УЄФА, компанії (зареєстрованої в Україні відповідно до законодавства юридичної особи, уповноваженої УЄФА на здійснення організаційних заходів та проведення чемпіонату), посадовими особами, представниками або посадовими особами асоціацій - членів УЄФА, членами делегацій від кожної національної футбольної асоціації, які беруть участь у чемпіонаті, комерційними партнерами та їх відповідними працівниками, представниками засобів масової інформації або будь-якими іншими особами, акредитованими УЄФА у зв’язку з проведенням чемпіонату, учасниками - членами команд, які здобули право на участь у чемпіонаті, та членами організованих груп уболівальників (глядачів).

Крім того, всі ці категорії іноземних громадян позбавляються необхідності заповнювати при в`їзді в Україну імміграційні картки.