Результати 2-го туру Чемпіонату України з футболу
09:49, 19 липня 2010Харьків
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У Металіста - 4 очки
Харків. 19 липня. УНІАН. Матчами у неділю завершився 2-й тур Чемпіонату України з футболу:
Зоря - Арсенал 0:2 (Хомин 55, Шацьких 81 пен.)
Дніпро - Волинь 2:0 (Селезньов 33, Гоменюк 50)
Металург З - Шахтар 1:1 (Алозіє 35 - Фернандіньо 69).
Кривбас - Карпати 0:0.
Нагадаємо, що раніше відбулися матчі
Динамо – Таврія 2:1 (Єременко 14, Шевченко 17 пен. - Ідахор 23)
Севастополь - Металіст 0:0
Ворскла - Іллічівець 1:3 (Сачко 90+1 - Антонов 22, Пуканич 55, Ярошенко 71)
Металург Д - Оболонь 3:0 (Годін 23, Морозюк 34, Мхітарян 89).
Після двох турів дві команди - Арсенал і Дніпро - не втратили очок і очолили таблицю, п`ять команд - Металург Д, Іллічівець, Динамо, Металіст, Шахтар - набрали по 4 очки.
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