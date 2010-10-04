Гвардію від Партії регіонів на вибори до облради поведе Добкін

Харків. 4 жовтня. УНІАН. Список кандидатів у депутати до Харківської обласної ради від Партії регіонів по одномандатних мажоритарних виборчих округах на вибори 31 жовтня очолив голова Харківської облдержадміністрації, голова обласної парторганізації ПР Михайло ДОБКІН.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної парторганізації Партії регіонів, список був затверджений делегатами партконференції Харківської обласної організації ПР.

Другим номером у списку значиться колишній мер Харкова, заступник генерального директора комунального підприємства «Харківський метрополітен» Михайло ПИЛИПЧУК.

Обидва кандидати балотуватимуться в депутати обласної ради від Харкова.

За словами М.ДОБКІНА, балотуватися по мажоритарному округу - це найкращий спосіб по-справжньому дізнатися про довіру людей та їхнє ставлення до політика.

«Я міг би не обиратися за мажоритарним округом і пройти за списком, але це було б нечесно, тому що саме спілкування з людьми, можливість пройти ногами по дворах, зустрічатися і розмовляти з людьми - це і є запорука успіху будь-якої виборчої кампанії, - сказав М.ДОБКІН.

«Я вирішив, - додав губернатор, - що найкращою відповіддю всім нинішнім і минулим критикам міської влади буде довіра харків`ян, яку можна буде отримати після прямого, чесного, відкритого голосування. Подивимося, як насправді харків`яни ставляться до мене. У їх голосуванні буде частка їх ставлення і до того періоду, коли я керував містом, і сьогодні, коли я вже став головою Харківської обласної державної адміністрації, я гадаю, що це найкращий спосіб по-справжньому дізнатися про довіру людей і ставлення до тебе як до політика».

Він також зазначив, що має намір найближчим часом взяти відпустку за свій рахунок, щоб мати можливість агітувати не використовуючи владні повноваження.

Всього у списку налічується 68 кандидатів у депутати від ПР - в основному члени Партії регіонів і кілька позапартійних.

Серед кандидатів: голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, заступник голови облради Вікторія КАЗАКОВА, колишній начальник обласної міліції Анатолій СЛІПЧЕНКО, директор газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування» Юрій ФЕСЕНКО, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ Олександр БАНДУРКА, бізнесмен Олег КАРАТУМАНОВ, радник губернатора, колишній голова облради від партії «Собор», член фракції «Наша Україна» Олег ШАПОВАЛОВ, директор Департаменту з питань сім’ї, молоді,спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міськради Віктор ХРИСТОЄВ.

Повний список своїх висуванців публікує сайт обласної організації Партії регіонів.