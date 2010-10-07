У Харкова забрали чвертьфінал Євро-2012 через пробки у парку Горького - ЗМІ

Харків. 7 жовтня. УНІАН. Рішення УЄФА про перенесення чвертьфінальної гри Євро-2012 (23 червня 2012 р.) з Харкова до Донецька продиктоване неготовністю транспортної інфраструктури та низкою скандалів, до яких причетна місцева влада. Про це з посиланням на джерела, близькі до дирекції проведення в Україні Євро-2012, повідомило інформагентство «МОСТ-Харьков».

Перш за все, причиною невключення Харкова до списку міст, що прийматимуть матчі плей-офф, «став затяжний конфлікт, пов`язаний з вирубкою дерев на будівництві нової дороги в Лісопарку», стверджують журналісти видання.

За їхніми словами, численні скарги до міжнародних організацій, включаючи ПАРЄ, Вселенського патріарха та безпосередньо керівництва УЄФА, вплинули на вердикт Союзу європейських футбольних асоціацій. Видання нагадує, що скандал розгорівся у зв’язку з пробивкою дороги через парк Горького, будівництво якої супроводжувалося масовою вирубкою дерев, що призвело до численних мітингів і акцій протесту городян. Міська влада, яка видала дозвіл на будівельні роботи, головним аргументом називало необхідність майбутньої дороги для зустрічі в місті гостей Євро-2012. У той же час, численні протести харків`ян звернули увагу чиновників УЄФА на цю проблему. Багато хто з них, у тому числі й директор турніру Євро-2012 Мартін КАЛЛЕН, неодноразово звертали увагу харківської міської влади на неприпустимість реалізації суто комерційного проекту, що викликає невдоволення громадськості, під виглядом підготовки Харкова до Євро-2012. Проте негайної реакції від мерії не було.

Ще однією причиною невдоволення УЄФА, за твердженням ІА «МОСТ-Харьков», міг стати недавній інцидент, який стався перед матчем Ліги Європи між «Металістом» та «ПСВ» Ейндховен, коли «автобус з голландськими футболістами потрапив у Харкові в затяжну пробку, що в негативному світлі відбиває готовність транспортної інфраструктури міста до Євро-2012».

«Всі перераховані вище причини, на думку джерел, близьких до дирекції проведення в Україні Євро-2012, призвели до того, що спочатку запланований чвертьфінальний матч у Харкові вирішено було віддати Донецьку», - роблять висновки журналісти ІА «МОСТ-Харьков».